Он добавил, что имеет не единственный страх, который он ощущает.

Украинский певец, бывший лидер группы "Тартак", а теперь и боец ВСУ Александр Положинский рассказал, что на войне страшнее всего видеть, как умирают побратимы, когда они получают ранения и от твоей помощи зависит их жизнь. Об этом он сказал в эфире "Несокрушимой страны" ("Незламної країни") с Анной Мирошниченко на "5 канале".

Он подчеркнул, что видеть смерть товарищей очень тяжело.

"Конечно, мне страшнее всего видеть уже не живыми тех людей, с которыми ты только что общался, с которыми ты подружился за короткое время, с которыми вы уже прошли какие-то испытания", - призналася Сашко Положинский.

При этом он добавил, что это не единственный страх, который он ощущает. Ко всему прочему, ему страшно видить раненных побратимов, как и оказывать им помощь на фронте. И на это есть несколько причин.

"Страшно, когда твои побратимы получают ранения и нужно им помогать, нужно приложить максимум усилий, чтобы эти люди выжили – здесь очень многие факторы играют роль, и непосредственно человека, получившего ранения, и тех, кто оказывает помощь, и тех, кто помогает с эвакуацией", – рассказывает военнослужащий.

Напомним, что TARTAK объявила о своем закрытии - группа два года пыталась держаться на плаву после ухода фронтмена Сашка Положинского.

Как сообщала Politeka, Положинский нашел виновных в конфликте на Донбассе.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.