Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда после начала войны активно занялась гастролями, выступая на благотворительных концертах в поддержку украинцев. А недавно Зарицкая чуть не опоздала на самолет в Италии. Все дело в том, что звезда приехала в аэропорт и обнаружила, что документы забыла в отеле, который находился в 100 км от нее. Но певице удалось успеть на самолет не смотря ни на что.

Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Зарицкая поделилась сторис после возвращения в Украину. Звезда ехала в автомобиле, демонстрируя стильный образ с шляпкой.

Сообщалось, что Солистка KAZKA Зарицкая честно показала, как выглядит без ретуши.

А в этот раз Саша поделилась селфи, позируя перед зеркалом. Звезда сделала легкий мейк - подкрасила губы и уклала брови. При этом мейк Зарицкая не использовала, демонстрируя настоящую внешность.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая прикрыла лицо очками, рассказав, что произошло

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