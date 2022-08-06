Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и звезда "Танців з зірками", где ей удалось одержать победу. После начала войны Илона уехала из Украины с детьми, отправившись в Италию. Там знаменитость пробыла некоторое время, а не так давно решила вернуться обратно, воссоединившись с мужем. Гвоздева в интервью отмечала, что ее супруг довольно ревнивый человек. У пары есть двое детей - дочь Валерия и сын Доминик. Гвоздева также активно ведет страничку в ТикТок, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Гвоздева поделилась кадрами с дочерью, показав танец. В конце ролика вместе в Вероникой Илона продемонстрировали растяжку, подняв ногу вверх, впечатляя своим трудолюбием.

"Дочь дает маме мастер-класс", - написала Гвоздева в ролике.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Родила себе копию", "Вау", "Огонь".

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