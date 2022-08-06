Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец и муж Тони Матвиенко, дочери легенды украинской эстрады Нины Матвиенко. У звездной пары есть совместная дочь Нина, при этом Арсен воспитывает двоих сыновей от прошлых отношений, а Тоня дочь Ульяну, которую родила в 17 лет. После начала войны Тоня уехала с детьми сначала в Португалию, после чего отправилась в Германию, а потом поселилась в Британии, где устроила младшую дочь в местную школу. Не забывает Матвиенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Тоня опубликовала свежее фото, где была вместе со своим другом Артуром Боссо. Как оказалось, Матвиенко вернулась обратно в Украину.
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А после этого Матвиенко поделилась кадрами, где бабушка качается с дочерью на диване.
Напомним, "Холостячка" Огневич засветилась вместе с Мирзояном, пока Матвиенко в Британии
А еще Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко из заграницы впервые прокомментировала слухи о разводе с Мирзояном
Также Politeka сообщала, что жена Мирзояна Матвиенко честно призналась, почему старшая дочь уехала от нее