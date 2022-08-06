Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец и муж Тони Матвиенко, дочери легенды украинской эстрады Нины Матвиенко. У звездной пары есть совместная дочь Нина, при этом Арсен воспитывает двоих сыновей от прошлых отношений, а Тоня дочь Ульяну, которую родила в 17 лет. После начала войны Тоня уехала с детьми сначала в Португалию, после чего отправилась в Германию, а потом поселилась в Британии, где устроила младшую дочь в местную школу. Не забывает Матвиенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Тоня опубликовала свежее фото, где была вместе со своим другом Артуром Боссо. Как оказалось, Матвиенко вернулась обратно в Украину.

"Встреча через полгода", - написано было наа сторис и поставлена геолокация - Киев.

А после этого Матвиенко поделилась кадрами, где бабушка качается с дочерью на диване.

Напомним, "Холостячка" Огневич засветилась вместе с Мирзояном, пока Матвиенко в Британии

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