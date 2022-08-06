Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала "Мисс Украина Вселенная", после чего представляла Украину на международном конкурсе "Мисс Мира", который проходил в Израиле. А после начала войны Анна долгое время находилась за пределами Украины, живя в разных странах, но все же решилась вернуться обратно в Украину. Не забывает Неплях и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Неплях показала, как проводит время в Карпатах. Анна решила провести его с пользой и занялась фитнесом на фоне гор.
"Беня: рычаю от вашей собаки мордой вниз…", - написала Неплях под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:
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