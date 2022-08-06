Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда проекта "Холостяк". Знаменитость женат на красотке Кристине, которая ему родила троих сыновей. При этом пара не собирается останавливаться, ведь еще мечтает минимум об одной дочери. Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
"Именины у Кристины. Да, сегодня день Ангела моей любимой!
Напишите что-то приятное ей в комментариях, потому что Кристина у меня настоящий ангел, умеющая и успевающая все.
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А сейчас остаемся в Украине и боремся за независимость нашей", - написал Григорий.
"Спасибо, любимый", - написала в ответ Кристина.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы невероятные", "Поздравляем, пусть ангел охранник оберегает Кристину", "Супер, наши поздравления", "Поздравляю, пусть ангел-хранитель сохранит на долгие годы в добром здравии и счастье", "С днем Ангела. Всем земных благ", "Поздравляю вашу красотку. С днем Ангела, здоровья и мира".
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