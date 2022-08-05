Все выглядят счастливыми и окрыленными. Никто тогда даже представить не мог, что рф готовит вторжение.

Как сообщает Politeka.net, прошлой осенью вся страна объединилась в гордости за невероятные таланты на шоу "Україна має талант", которые своими умениями дарят надежду на светлое будущее. Ведущий проекта Григорий Решетник в своем Инстаграм дал надежду, что проект вернется, но уже в новом формате.

Ведущий опубликовал видео, в котором показал закулисье проекта. На кадрах можна увидеть судьев талант-шоу Сергея Притулу и Евгения Кота, которые после вторжения рф в Украину активно занимаются волонтерством и помогают ВСУ. А также Ксению Мишину и Jerry Heil, которые активно рассказывают о происходящем в Украине. Все выглядят счастливыми и окрыленными. Никто тогда даже представить не мог, что рф готовит вторжение.

"Ровно год назад. Мы обязательно вернемся в новом формате "ЗСУ має талант"", - объявил Григорий Решетник.

В комментариях украинцы заявили, что верят в возвращение проекта и отметили, что с бойцами ВСУ в качестве участников - это отличная идея: "Все будет хорошо Гриша, обязательно вернетесь) Все будет Украина", "ВСУ. Ждем с нетерпением", "Вот это сюрприз", "Классная кстати идея, ждем ее реализации".

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.