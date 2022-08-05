Сбросить вес, получить привлекательные формы - это настоящий путь, он непростой, и именно поэтому увлекательный.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина, поделилась лайфхаками похудения. Сбросить вес, получить привлекательные формы - это настоящий путь, он непростой, и именно поэтому увлекательный. Ведь вы как создатель и скульптор сами для себя.

Она отметила, что даже сейчас не бросает заниматься спортом и делает это три дня в неделю. Кроме того, Кристина Решетник призналась, что поддерживать форму ей помогают трое сыновей.

"Я постоянно двигаюсь - бегу, прыгаю, играю, не могу на месте. Мне этого не дают делать трое моих сыновей и конечно - характер", - призналась она.

Немаловажным является и спорт, а также правильное питание, которого придерживается жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника.

"Конечно, обязательно еще питание и спорт, а также позитивное мышление, видение прекрасного в себе (даже если сейчас вы еще не идеал)", - добавила Кристина Решетник.

Стоит отметить, что Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. 28 ноября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын Александр, Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

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