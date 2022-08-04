Она подчеркнула, что сейчас, как никогда стоит острая проблема - люди начали опускать руки все чаще, на них нападает хандра и аппатия.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина, много общается со своими подписчиками в Инстаграм, дает советы и показывает семейные снимки. В этот раз она решила рассказать в Инстаграм, как справляется со стрессом и поднимает себе настроение.

Она подчеркнула, что сейчас, как никогда стоит острая проблема - люди начали опускать руки все чаще, на них нападает хандра и аппатия, многие вообще находятся в постоянном стрессе и депрессии. На этом фоне ей вспомнились слова песни Тины Кароль "Сдаться ты всегда успеешь".

"Негативными мыслями мы сделаем хуже только себе и своим близким. Когда даже кажется, что все бездна, стоишь на краю - сделайте что-то такое, чтобы из нее выбраться. Поговорите с психологом или просто с близким человеком, которому доверяте, почитайте книгу, возможно поставте какую-то цель, пойдите в зал или просто побегайте, займитесь чем-то, что принесет вам удовольствие", - дала совет Кристина Решетник.

Также она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя замыкаться в себе, ведь от этого становится лишь хуже.

"Сделайте хоть что-то и когда вы это сделаете поверьте вам станет немного легче", - дополнила Кристина Решетник.

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