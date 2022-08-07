Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица и жена Алексея Потапенко (Потапа). Звездная чета перед началом войны покинула Украину и так не решилась приехать на родину. Но это не мешает Каменских выпускать патриотические песни. Звезда недавно выпустила песню "Когда закончится война", а на новом видео в ТикТок подогрела интерес к композиции.

"Пойте вместе со мной", - написала Каменских.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Где Потап наш? Скажите пожалуйста?", "Там животик или мне кажется?", "А не кажется вам, что мелодия песни слеплена с трех разных песен? Я в шоке?", "В Украине было бы лучше петь", "Что у тебя голову на одну сторону повернуло?", "Все резко забыли русский язык и вспомнили украинский", "Ой, почему раньше на украинском языке не пела? А сейчас патриоткой стала сидя за границей", "Господи, что оно поет".

Напомним, Каменских за границей представила украинцам трогательную песню

А еще Politeka сообщала, что Каменских, стоящая посреди поля в огромном венке, заинтриговала украинцев

Также Politeka писала, что Каменских взбесила украинок, заговорив про настоящую любовь во время разлуки