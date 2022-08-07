Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. После начала войны Евгений занялся популяризацией украинский кухни в Европе. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится не только кулинарными шедеврами и рецептами их создания, но и личными кадрами.

А в этот раз Евгений опубликовал сторис, на котором стоял перед окном, демонстрируя свой стильный лук на прогулке.

"Еще у меня вопрос такой. А почему вот в фартуках нельзя ходить так по улице. Фартук, футболка. Ну, типа, аксессуар одежды, не? Сегодня похожу так", - сказал Клопотенко, демонстрируя свой образ.

"Ну короче, я решил", - написал Евгений в сторис своего блога.

Сообщалось, что Евгений Клопотенко выложил на своей странице редкое фото со своими родителями, к которым заскочил в гости на выходных.

По словам Евгения, его родители, особенно отец, очень любят свою землю и выращивают на ней все – от персиков, вишен, голубики, и до картофеля, лука, арбузов и моркови.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" подкинул украинцам рецепт необычного сэндвича со свеклой

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