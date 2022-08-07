Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогерка, которая прославилась благодаря реалити шоу "Семейство Кардашьян". Знаменитость является одной из самых популярных людей в Инстаграм, так как за ней следят сотни миллионов фолловеров. Ким, как и множество мировых звезд, поддержала украинцев и призвала свою огромную аудиторию помочь Украине, опубликовав соответствующие сторис.

Известно, что Кардашьян после развода с рэпером Канье Уэстом встречалась с Питом Девидсоном, успешный американским актером, хотя у пары был довольно сильный разрыв в возрасте - 13 лет. А сегодня, 7 августа, стало известно, что пара разошлась. Об этом сообщает "ЖВЛ" у себя на страничке в Инстаграм.

"Ким Кардашьян разошлась с Питом Дэвидсоном

Их роман длился девять месяцев, но закончился разрывом из-за «незрелости и юного возраста» мужчины. Об этом сообщает CNN источник, близкий к паре.

«На этой неделе они мирно разошлись из-за расстояния и графики», - отметил источник", - было отмечено в публикации.

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