Как сообщает Politeka.net, украинская певица и ведущая Оля Цыбульская поделилась с подписчиками щемящим стихотворением, которое написала и прочитала сама.

Такой ролик изрядно порадовал поклонников Оли Цыбульской, восхищения они выражают в комментариях под постом в Инстаграм.

Оля написала такие строчки: "Навчи читати книгу цю з кінця. ⠀

З тих місць, де зовсім не чекаєш лиха. ⠀

Ми вдома, стіл, фіранка, два стільця⠀

Навшпиньки щастя ходить поруч тихо. ⠀

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Гортай сторінки так, щоби без втрат. ⠀

Щоб люди, стіни, мрії - залишались.⠀

Щоб нерви не струною, як канат⠀

Щоб ми кохалися, а не ховались. ⠀

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Давай знайдемо разом той абзац, ⠀

Де літер п’ять змінили жанр книги. ⠀

Послухай тільки як звучить: в і й н а⠀

Не плач. Все, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо.⠀

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Я відчуваю як тобі щемить ⠀

Як страх бере усе єство в оренду ⠀

Пусти свій біль. Хай ріже, хай кипить.⠀

Хай перетворить радість на легенду. ⠀

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І, впавши з криком каменем на дно ⠀

Співай впівголос, щоб приспати лихо. ⠀

Щоб стіл, фіранка, вдома вся рідня.⠀

Навшпиньки щастя ходить поруч. Тихо".⠀

Украинцы рассыпались в комплиментах и отметили, что стих их очень тронул: "На минутку замерла, очень чувственно получилось", "О, это так трогательно!", "В самое сердечко!", "Очень откликнулось... Снова болит".

Комплимент для дочери оставила и мама Оли Цыбульской: "Мой ребенок талантливая мега искренне подлинно чисто. Радости счастья приятного щема".

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.