Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как проводит время в Италии, поделившись новым фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость с 2020 года женат на красотке Кристине. После начала войны Владимир пошел в тероборону, а жена Остапчука занялась благотворительностью. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Кристина поделилась фото, где позировала в городе Портофино, Италия.

"Немного позитива и красоты мне точно сейчас не помешает! Поэтому мы с подругой нашли выгодный билет, и махнули на два дня в Италию…", - написала Кристина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы очень красивая", "Шикарное фото", "Прекрасная фотография и вы на ней. Удачного и продуктивного отдыха. С вас фотографии и счастлива ВЫ на них", "Хорошая вам перезагрузка. Вы очень хорошая", "Шикарная женщина".

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