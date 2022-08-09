Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками и помогает вынужденным переселенцам. Не забывает Леся и об ТикТок, где делится с фанами самым интересным, а в этот раз Никитюк поделилась видео, где позировала вместе с Богдан Богданычем, водителем "Le Маршрутки".

На кадрах Леся крутилась перед камерой, а Богдан Богданыч заправлялся и поправлял носки.

"Крутимся как можем", - написала Леся Никитюк.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ну разве они не самые лучшие?", "Лесюня лучшая", "Вы самая лучшая", "Когда новый сезон, Лесенька", "ааааааааа, Леся, я тебя люблю".

Сообщалось, что еся Никитюк рассказала о закрытии своего приюта для переселенцев.

"Убежище закрылось… Но я продолжаю лично помогать некоторым семьям. К сожалению, таких семей, которые нуждаются в постоянной помощи, еще много. Переселенцы, потерявшие свои дома, семью, им некуда вернуться. Теперь их дети будут расти здесь - на Хмельнитчине. Стать на ноги с нуля очень тяжело", - рассказывает Леся.

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