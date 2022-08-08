Ольга Сумская поделилась, что, как и все женщины, переживает за Виталия.

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская вернулась с Италии в Украину, где остался ее супруг Виталий Борисюк. Народная артистка Украины в программе "Слава+" рассказала о том, будет ли ее муж воевать.

Актриса рассказала, что Виталий Борисюк военнообязан, и от службы он не уклонялся. Впрочем, ему в этом отказали.

"Он ходил в военкомат – как и все, кто обязан это сделать. И к тому времени, когда он пришел, это было 2 недели после начала. Ему сказали, что пока не ко времени, потому что берут только военных. Он готов", – поделилась Ольга Сумская.

"Тогда в военкомате ему сказали - пока мы вам не даем согласия. Сначала заходят военные, люди, которые учились этой профессии. Виталий - актер, но спортивный человек, владеющий оружием. Если нужно будет, то, конечно, пойдет защищать", – добавила она.

Ольга Сумская поделилась, что, как и все женщины, переживает за Виталия. Однако отметила, что сейчас важны мнения тех женщин, мужчины которых уже на передовой и защищают нашу страну.

"Да, я переживаю, мы, как люди, боимся за своих мужчин. А сколько девушек защищают Украину?! Сколько сейчас уже человеческие жизни потеряны? Мы не слышим этой статистики, но я убеждена, что она страшна", - добавила Ольга Сумская.



Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

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