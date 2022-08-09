Незменный телеведущий "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал, как его родные в Колумбии отреагировали на войну в Украине.

В интервью "24 каналу" повар поделился подробностями и рассказал, что когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, то он очень испугался и осознал, что он нужен сейчас украинцам.

В родной стране Эктора Хименеса-Браво продолжалась война 50 лет, и колумбийцы знают, настолько это ужасно. Потому родные повара радовались, что он в безопасности.

"В такие моменты каждая мама думает о своем ребенке. Моя мама говорила: "Слава Богу, что ты здесь, очень далеко". Я только плакал и говорил: "То, что я здесь, – это самая ужасная ситуация в моей жизни. Мне нужно вернуться". Для всей семьи это была плохая новость. Они не понимали, почему я хочу вернуться в Украину", — рассказал Эктор.

К слову, сначала Эктор уехал в Польшу, а уже оттуда в Украину. Когда он сказал маме, что собирается возвращаться в страну, где идет война, она из-за волнения попала в больницу.

"Мама очень переживала. Я сказал, что буду в Варшаве. В Польше был волонтером, но потом позвонил родным и сказал: "Я завтра еду в Украину. Должен быть там". Мама попала в больницу, это был просто ужас. Но сейчас она понимает, почему я так решил", — рассказал Эктора Хименеса-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в майке впечатлил стальными мускулами.