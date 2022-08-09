Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала себя перед родами, честно признавшись, сколько набрала за беременность.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить на проекте, после чего пара начала встречаться. А спустя некоторое время официально оформила отношения. Уже в прошлом году Даша родила первенца - сына, которого назвали Львом. После этого жена Добрынина активно продолжает худеть. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Квиткова показала себя перед родами. На фото Даша стояла с большим животом, демонстрируя свою фигуру.

"Просто это я... Никому не показывала это фото. Последний день перед тем, как появился Лев. Мой вес тут 83 кг.. 12 июня 2021 года. До беременности была 53-54 кг", - написала Даша.



Стоит отметить, что Квиткова, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскиими оккупационными войсками.

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