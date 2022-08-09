Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный украинский бизнесмен. Предприниматель в прошлом году решил принять участие в шоу "Холостячка", где была главной героиней Злата Огневич. Андрею удалось победить на проекте, но сразу после съемок он бросил знаменитую "Холостячку". Зато Задворный стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Задворный поделился фотографией из спортзала. Знаменитость сидел на тренажере, демонстрируя подкачанное тело. Андрей решил подшутить, перевернув телефон и сделал фотографию вверх ногами.

"Немного пота", - написал на снимке в Инстаграм Андрей.

Стоит отметить, Андрей Задворный, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда занимается волонтерсом и помощью украинским военным, постоянно освещая свою работу в блоге, а также показывая, какие ужасы творит российская армия в Украине.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный, который бросил Злату Огневич, рассказал о своих желаниях

Также Politeka сообщала, что Слава Демин разоткровенничался о "Холостячке" Огневич и ее отношениях к Задворному

А еще Politeka писала, что победитель "Холостячки" Задворный топлес устроил горячие танцы под "душем"



