Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда еще в 2020 году развелся на Елене Войченко, после чего сразу женился на красотке Кристине. Пара официально вместе почти два года и сейчас активно строит загородное поместье несмотря на ситуацию в стране. При этом после начала войны Владимир решил пойти защищать Украину, а Кристина занялась волонтерством. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кристина решила ответить на вопросы фанатов.
"Поговорим?", - пригласила к разговору украинцев жена Владимира.
"Какой рост/вес? Сколько раз кушаете?", - спросил фанат.
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"1,63. 45 кг. Кушать очень люблю, кушаю сколько хочу, но минимум три раза в день", - написала Кристина в ответе.
Также звезда добавила фото, где позировала в закрытом купальнике на пляже.
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