Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик вместе со своим мужем, хореографом Андреем Диким живет сейчас на два города – Киев и Черновцы. Телеведущая поделилась на личной странице в Инстаграм фото долгожданной встречи всей семьи.

"Работаем в Киеве, а девочки пока у родителей в относительной, но все же безопасности. И каждый раз, когда мы едем, Полина спрашивает: "А вас там не убьют?". Сердце разрывается от таких вопросов. Так хочу, чтобы дети заказывали себе подарки из поездок родителей, а не жили в страхе", - рассказала Лилия Ребрик.

На снимке все семейство запечатлено на улице. Все одеты в простую повседневную одежду, а Лилия не стала наносить макияж - она часто ходит с чистым лицом. Родители и дети лучезарно улыбаются и выглядят очень счастливыми.

Пользователи сети оставили много теплых слов и пожеланий для семьи в комментариях: "Очень грустно стало на душе...", "Как это тяжело, когда дети не с родителями. Маленькие, им, пожалуй, труднее, чем взрослым", "Красивая семейка", "Так интересно Диана на папу похожа, а Поля на мамочку! Красивые девочки!", "Такие встречи дарят надежду на мирное небо! На то, что добро обязательно победит!".

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.