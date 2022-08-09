Певица Анастасия Приходько должна была стать лицом телеканала "Украина" и впервые появиться на экране в качестве телеведущей ток-шоу, однако война поломала все ее планы.

Певица Анастасия Приходько призналась, что ее ждала карьера на телеканале "Украина", все уже было решено, но вторжение полностью сламало ее грандиозные планы. Соответствующий комментарий раздался в интервью с Алиной Доротюк на YouTube.

"24 февраля мы должны были подписывать контракт с телеканалом "Украина". Я должна была стать ведущей шоу "Викриття". Это ток-шоу, куда приходили гости и должны были понять по истории человека, кто врет, кто не врет. Я прошла все этапы кастинга, мне сказали, что я очень подхожу под формат. Потом уже под меня подбирали ведущего. Им должен был стать Павел Костицын", - поделилась Анастасия Приходько.

У артистки были запланированы и съемки в сериале, роль в котором писали специально под нее, а также в других проектах. Правда были и те, в которых она отказалась учавствовать, ведь там были люди, которые работали с рф.

Кроме того, до войны Анастасия Приходько подписала контракт с украинским лейблом, чтобы возобновить музыкальную карьеру, однако сейчас у нее вовсе нет желания петь.

"Мне трудно петь. У меня не то, что депрессивное состояние, я просто не хочу распылять свою энергию, себя на что-то другое, нежели на концентрацию того, что происходит в стране. Я не хочу обманывать себя, что жизнь продолжается, что все будет так, как будет, что можно петь песни далее и жить, как ты жил до этого. Это иллюзия. Очень страшна иллюзия", - призналась она.



Напомним, что судья "Співають всі" Приходько показала редкое фото подросшего сына.

Как сообщала Politeka, запаниковавшая во время войны Приходько показала, как подготовилась к зиме.

Также Politeka писала, что Приходько снова прошлась по Лободе, вспомнив старые обиды.