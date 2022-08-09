Певица Анастасия Приходько призналась, что ее ждала карьера на телеканале "Украина", все уже было решено, но вторжение полностью сламало ее грандиозные планы. Соответствующий комментарий раздался в интервью с Алиной Доротюк на YouTube.
"24 февраля мы должны были подписывать контракт с телеканалом "Украина". Я должна была стать ведущей шоу "Викриття". Это ток-шоу, куда приходили гости и должны были понять по истории человека, кто врет, кто не врет. Я прошла все этапы кастинга, мне сказали, что я очень подхожу под формат. Потом уже под меня подбирали ведущего. Им должен был стать Павел Костицын", - поделилась Анастасия Приходько.
У артистки были запланированы и съемки в сериале, роль в котором писали специально под нее, а также в других проектах. Правда были и те, в которых она отказалась учавствовать, ведь там были люди, которые работали с рф.
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Кроме того, до войны Анастасия Приходько подписала контракт с украинским лейблом, чтобы возобновить музыкальную карьеру, однако сейчас у нее вовсе нет желания петь.
"Мне трудно петь. У меня не то, что депрессивное состояние, я просто не хочу распылять свою энергию, себя на что-то другое, нежели на концентрацию того, что происходит в стране. Я не хочу обманывать себя, что жизнь продолжается, что все будет так, как будет, что можно петь песни далее и жить, как ты жил до этого. Это иллюзия. Очень страшна иллюзия", - призналась она.
Напомним, что судья "Співають всі" Приходько показала редкое фото подросшего сына.
Как сообщала Politeka, запаниковавшая во время войны Приходько показала, как подготовилась к зиме.
Также Politeka писала, что Приходько снова прошлась по Лободе, вспомнив старые обиды.