Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. Знаменитость, как и другие звезды, после начала войны поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Анна призналась, что только двое коллег по сериалу поддержали украинцев. Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Анна решила поговорить с фанатами.
"Спрашивайте", - написала Кошмал, приглашая к разговору.
"Как праздновали свою свадьбу?", - спросил фанат у Анны.
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"Ох, сказочно. У нас играл джаз, это была картинная галерея, было так красиво. Были только самые близкие. Хочу еще раз", - сказала Кошмал в ответе.
Стоит отметить, что Кошмал замужем с 2018 года. Звезда не рассказывает, кто ее муж, но он не имеет отношения к кино. Уже летом 2018 года Анна родила первенца, которого назвали Михаилом.
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