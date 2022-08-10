Актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", решила рассказать о своей свадьбе, поделившись с фанами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", где сыграла роль Женьки Ковалевой. Знаменитость, как и другие звезды, после начала войны поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Анна призналась, что только двое коллег по сериалу поддержали украинцев. Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Анна решила поговорить с фанатами.

"Спрашивайте", - написала Кошмал, приглашая к разговору.

"Как праздновали свою свадьбу?", - спросил фанат у Анны.

"Ох, сказочно. У нас играл джаз, это была картинная галерея, было так красиво. Были только самые близкие. Хочу еще раз", - сказала Кошмал в ответе.

Стоит отметить, что Кошмал замужем с 2018 года. Звезда не рассказывает, кто ее муж, но он не имеет отношения к кино. Уже летом 2018 года Анна родила первенца, которого назвали Михаилом.

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