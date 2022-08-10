Актриса Ольга Сумская показала, какой тест на украинца появился в украинских супермаркетах, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая практически 40 лет радует своей игрой в театре и кино. 55-летняя Народная и Заслуженная артистка Украины при этом не собирается останавливаться и продолжает радовать украинцев своим творчеством. Звезда замужем за коллегой Виталием Борисюком, от которого родила дочь Анну. Также у Ольги есть старшая дочь Тоня, которая живет и строит карьеру в Москве.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Сумская поделилась кадрами из супермаркета. Звезда сняла на телефон экран кассы самообслуживания, демонстрируя, что там теперь появилось. Как оказалось, покупателю сразу предлагают выбрать между клубникой и паляницей.

"Чтобы начать, нажмите паляницу", - написано было на экране.

"Новый мини-тест в супермаркетах на касах самообслуживания", - написала Ольга.

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