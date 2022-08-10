Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость женат на красотке Кристине, которая родила ему троих детей - Ивана, Дмитрия и Александра. Но на этом пара пока не собирается останавливается, ведь неоднократно звездная чета отметила, что хочет еще минимум девочку. Кристина, как и Григорий, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз звезда решила поговорить с фанами.

"А давайте, спрашивайте, пока жду на детей", - написала звезда.

"Секреты счастливых отношений", - написал фан.

"1. Чувства - без них следующие пункты неважные. 2. Ответственность друг перед другом. 3. Поддержка. 4. Отдавать и не ждать ничего взамен. 5. Самодостаточность и саморазвитие. 6. В отношениях виноваты оба. Это только небольшая часть пунктов", - написала Кристина в публикации, поделившись семейным фото.

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