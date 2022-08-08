Умиленные поклонники засыпали пару комплиментами и теплыми пожеланиями в комментариях.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего программы "Холостяк", "Україна має талант" Григория Решетника поделилась своими теплыми чувствами к своему супругу. В частности, Кристина Решетник поделилась в Инстаграм романтическим фото с красноречивой подписью.

Семейство позировало в повседневных нарядах возле живописного озера. Судя по всему, фото было сделано во время семейного отдыха. Григорий надел футболку-поло светлого оттенка, а его любимая жена выбрала красный гольф, украсив образ золотистыми украшениями. Кристина Решетник оставила под фото слова благодарности и любви: "My soul".

Умиленные поклонники засыпали пару комплиментами и теплыми пожеланиями в комментариях.

"Вы - прекрасная пара. А в реальной жизни еще лучше", "Невероятно красивая пара", "Очень похожи!", "Такие красивые", "Ваууу", - писали подписчики Кристины Решетник.

Стоит отметить, что Григорий Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. В настоящее время является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника с детьми неожиданно обратилась к мужу.

Как сообщала Politeka, жена Решетника похвасталась неожиданным сюрпризом от мужа и сыновей.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник трепетно обратился к красотке-жене.