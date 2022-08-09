В частности Кристина и Григорий Решетники запустили марафон о счастливых отношениях. Женщина очень рада, что счастливых людей и пар становится все больше. Но это также несет пользу и ВСУ.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего программы "Холостяк", "Україна має талант" Григория Решетника начала марафон с благотворительной миссией. Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм поделилась деталями и призвала украинцев присоединяться к ее инициативе.

В частности Кристина и Григорий Решетники запустили марафон о счастливых отношениях. Женщина очень рада, что счастливых людей и пар становится все больше. Но это также несет пользу и ВСУ.

"Самое главное – мы вместе с участниками совместно помогаем армии. Я не хотела спекулировать на этом, когда только объявляла о старте марафона. И совет, благодаря совместным усилиям, срочно выполнили "заказ" с передовой и отправляем его уже сегодня к военным", - отметила Кристина Решетник.

Она добавила, что нужно помогать, бороться и побеждать, ведь у нас просто нет другого выбора - ведь россия хочет уничтожить нас всех.

Стоит отметить, что вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника с детьми неожиданно обратилась к мужу.

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