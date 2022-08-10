Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк". Девушке удалось победить на шоу, после чего пара женилась и сейчас воспитывает совместного сына по имени Лев. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала в черном мини-купальнике.

"Это игра теней", - написала в публикации Даша.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Слава Украине", "Даша, вы супер! Боже, какой крутой у вас контент. Фото супер, видосики супер, вы большая молодец", "Фигура огонь", "Ну шикарная же", "Идеальная, мотивируешь стать лучше", "Очень красиво. Хорошего вам отдыха с сыном", "Какие вы красивые", "Ну Даша, что Вы со мной делаете, сажусь на диету!)", "Вот так звуки, это такая природа там?", "Очень красивый купальник, что за фирма?", "Что там такие за звуки интересные?".

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