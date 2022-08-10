Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и недавно создала свой моноспектакль "Я вдома", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в своем микроблоге видео, а в подписи к нему обратилась к парням из ВСУ.
Как видно, Наталья показала ролик, снятый 9 августа в Крыму после того, как там прогремели взрывы на военной авиационной базе российских оккупантов. На кадрах можно увидеть клубы дыма, которые поднялись в небо после взрывов.
В подписи к публикации Могилевская обратилась к парням из Вооруженных сил Украины: Ребята ВСУ! Так держать! Сделайте, пожалуйста, нам еще подарки ко Дню Независимости. Ждем!".
Украинцы в комментариях тут же принялись обсуждать публикацию Наташи: "Ребятам крепкого здоровья, а из нас – вера в скорейшую Победу", "Слава ВСУ!", "Можно раньше", "Господи прости, но на это можно смотреть вечно", "Красота, на которую можно смотреть вечно, когда горит что-то русское", "Следующий крымский мост", "Так держать!", "Это только репетиция. Боже, какое подарили настроение! Слава ВСУ! Ребята, вы у нас лучшие".
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