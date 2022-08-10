Знаменитая украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик не только делает гимнастику, а еще занимается бегом и спортом на тренажерах.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик 11 лет подряд занималась художественной гимнастикой. Она получила звание мастера спорта, однако с гимнастикой свою жизнь не связала. Ее младшая дочь Полина также занимается гимнастикой.

Во время тренировок малышки, звездная мама вспомнила свое спортивное прошлое и показала клас. Соответствующие кадры появились в Инстаграм знаменитости.

Лилия Ребрик похвасталась не только упражнениями, но и великолепной фигурой, позируя в свитшоте и спортивных штанах черного цвета. Но помимо стройного внешнего вида, звезда заботится и о здоровье своего тела. Она не только делает гимнастику, а еще занимается бегом и спортом на тренажерах.

"Вспомнила юность #бывших гимнасток не бывает. PS На заднем фоне Поля в мечтах о светлом гимнастическом будущем. Пришла. Увидела и полюбила", - добавила Лилия Ребрик.

Пользователи сети восхитились гибкостью телеведущей: "Как грациозно, Лилия, браво", "Пример для дочерей", "Мастерство не забывается", "Я в шоке, это действительно круто".

Стоит отметить, что рабочие дни Лилии Ребрик действительно проходят активно. Помимо репетиций в театре, а порой и гастролей, телеведущая успевает сниматься в кино и работать на телевидении.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.