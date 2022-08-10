Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Как сообщает Politeka.net, молодая супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая в июне стала мамой мальчика Михаила, показала момент и день, которого очень боялась. Подробностями она поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Привет поближе, знаете я очень боялась этого дня и он сегодня наступил. Наш папочка сегодня уезжает. Мы остаемя одни и теперь становится еще сложнее", - призналась супруга Виктора Павлика.

Молодая мамочка пояснила, что станет тяжелее, потому что очень много процессов, как дома, так и на ее работе лежали на плечах музыканта.

"Он возил Михаила в бассейн, а теперь это добавляется мне. Он просто с ним был большую часть времени, гулял и играл. В это время я могла работать. Теперь все остается на мне и к счастью, на маме", - добавила Екатерина Репяхова.

Она также показала трогательные кадры прощания маленького мальчика со своим отцом. Михаил не хотел отпускать Виктора Павлика потому вцепился ручкой в его штаны. Папа не выдержал и поднял малыша на руки, крепко его обняв. Екатерина Репяхова тем временем снимала происходящее на камеру.

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