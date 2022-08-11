Эктор Хименес-Браво показал романтичное фото со своей возлюбленной, где поклонники могут разглядеть лицо таинственной избранницы повара.

Как сообщает Politeka.net, незменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раньше никогда не делился с публикой подробностями личной жизни, потому что когда-то публичность разрушила его отношения.

Но в последнее время, он часто показывает свою любимую. Несколько часов назад на его странице в Инстаграм появилось романтическое фото с его возлюбленной во время их свидания.

Так, Эктор Хименес-Браво опубликовал новый романтичный снимок с пассией, сделанный в постели. 50-летний кулинар и его молодая избранница обнимаются, смотря друг другу в глаза. Оба предстали перед камерой в белом. Он в футболке, она в топе и мужской рубашке. Скорее всего в сорочке любимого.

В подписи к снимку он предложив подписчикам идентифицировать свою девушку.

"Давайте проверим сколько у меня здесь любознательных", - подписал романтическое фото Эктор Хименес-Браво.

Пользователи сети в ответ лишь порадовались за своего кумира, а некоторые попытались все же угадать, кто же избранница кулинара: "Видно, что намного моложе, но это не мешает вам быть счастливыми", "Похожа на Надю Мейхер", "Главное чтоб вас все устраивало. Счастья", "Не знаю кто она, но если вам хорошо вместе, в путь любви, вам господа".

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в майке впечатлил стальными мускулами.