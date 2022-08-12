Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда после начала войны долгое время была без работы и только сейчас вернулась к съемкам проекта "Le Маршрутка" с колоритным водителем Богдан Богданычем. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Леся опубликовала сторис, где хвасталась панорамным видом на радугу из окна. Звезда была в халатике, демонстрируя стильный мейк и прическу, которые только сделала.

Стоит отметить, что Никитюк, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда с самого начала войны организовала Прихисток, который помогал беженцам из зоны боевых действий. Недавно Леся призналась, что закрывает проект, так как уже нет такого количества людей, которые нуждаются в помощи. При этом звезда добавила, что она будет продолжать помогать нескольким семьям.

Напомним, Леся Никитюк рассказала, чем сейчас занимается, и обратилась к украинцам с предложением

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