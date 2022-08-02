Леся Никитюк рассказала о довольно важной для себя встрече.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк сейчас продолжает заниматься своей волонтерской деятельностью.

Кроме того, она вернулась к съемкам своего проекта "Le Маршрутка". На своей странице в Инстаграм знаменитость показала первого гостя нового сезона шоу.

В ангар, где стояла маршрутка, попали две ракеты: одна разорвалась, другая – нет. Та, которая не разорвалась, так там и стоит. Ее обезвредили. Съемки начались после восстановления маршрутки, поврежденной в результате обстрелов россиян. А новым героем первого выпуска стала посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк.

"Таких почетных пассажиров еще не было в нашей маршрутки", - подписала совместное фото Леся Никитюк. Обе не стали наряжаться, а выбрали повседневные образы в светлых оттенках.

Стоит отметить, что Леся Никитюк сейчас снимает третий сезон тревел-шоу Le Маршрутка. "Le Маршрутка" — тревел-шоу, в котором Леся Никитюк ездит по Украине в желтой маршрутке и рассказывает о талантливых украинцах и малоизвестных местах нашей страны.

Напомним, что Никитюк рассказала, где прячется во время воздушных тревог.

Как сообщала Politeka, Никитюк рассказала о необычной посылке, которая пришла ей из Испании.

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