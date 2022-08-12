Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Знаменитость также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится не только вкусными рецептами, но и кадрами из личной жизни.
А в этот раз Клопотенко решил показать кадры, где показывал свой дом, а именно вид из окна.
"Если вы думали, что со мной никто не живет - то теперь вы так не думаете", - написал Клопотенко.
"Так приятно, когда тебя дома ждут. Это стрекоза или кто. Ты съел всю мошкару? будешь наказан", - сказал Клопотенко, показывая насекомое на окне.
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А до этого Евгений показал себя, едя в поезде. Также Клопотенко демонстрировал вид из окна, где шел дождь.
"Я почти дома. Дождь вместе со мной, все по классике", - написал Евгений.
Стоит отметить, что Клопотенко, как и другие украинские звезды, поддержал украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда с начала войны отправился в Европу для популяризации украинской кухни.
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