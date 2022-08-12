55-летняя актриса Ольга Сумская, Народная и Заслуженная артистка Украины, показала себя, удивив видом на новых кадрах в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая практически 40 лет радует украинцев своей игрой в театре и кино, за что получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда замужем за Виталием Борисюком, от которого родила дочь Анну. Также у Ольги есть дочь Тоня от прошлых отношений, которая живет и строит карьеру в Москве и даже после начала войны продолжает там находится и никак не комментирует происходящее в Украине. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ольга показала, как сидит в театре. Звезда была в бейсболке и очках, снимая себя на телефон.

"Воет страшно... Каменец-Подольский", - написала Ольга.

"Каменец-Подольский. Воет страшно. Мы уже в театре, надеемся, что сегодня все таки сыграем представление", - сказала Олга в сторис.

Стоит отметить, что Сумская, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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