Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица и жена продюсера Алексея Потапенко (Потапа), с которым когда-то пела в дуэте. Звезда еще до начала войны с мужем выехала за границу и по сей день не возвращалась в Украину. Не забывает Настя и о ТикТоке, где постоянно делится с фанами самым интересным. А в этот раз Каменских поделилась видео, где продвигала песню Васи Демчука "Как ты?".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вернись домой, а не сиди за границей", "Скучно за границей, четвертый десяток, а у нас в Украине каждый день гибнут люди и ВСУ", "Она беременна?", "Классная, мі с тобой одного возраста)", "Анастасия, рад видеть в здравии. Ві прекрасны как всегда. Приветы Алексею", "Держитесь, мы прорвемся", "Какая ты красивая", "Рад вас видеть, давно вас не было".

Напомним, Каменских после очередного патриотичного видео с заграницы разнесли на публике

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