Популярная исполнительница Настя Каменских улетела с мужем из страны, но активно заявляет о своей патриотичной позиции, что нередко высмеивают в сети.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица и жена Алексея Потапенко, которая вместе с ним сбежала из страны и за все эти месяцы ни разу не возвращалась домой. При этом, чтобы говорить о патриотизме, певица выпустила украиноязычную песню и старается всячески ее продвинуть.

В то же время критики Каменских и ее бежавшего мужа становится больше в сети, поэтому многие стали замечать, как их сообщения попросту удаляются под постами артистов. В этот раз критика под новым видео Насти, которая пиарит новую композицию, не заставила себя ждать.

«Песня невероятная, а пиар дешевый; хватит удалять критику, не поможет; как наигранно и без души; один пиар, успокойся, Настя; очень сильно 😥🥰🥰; Красиво; звучит, а вы неестественная; Где Потап?; Божья коровка ♥️🙏🇺🇦; долго же пропадала» - пишут в сети.

Ранее Настя также показывала себя и пела новую песню. Многие украинцы подобный ход не оценили, а последнее видео Насти и вовсе раскритиковали, ведь Каменских выглядела слишком наигранно и неестественно, когда пела свою новую композицию. Попытка привлечь внимание вышла не совсем такой, как планировала Каменских.

«Не кривляйся, это уже через чур...😂; переигрывает, если не видите ее, то песня супер; Блин. Совсем без души. Лишь бы попиариться на войне».

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