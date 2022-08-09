Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица и жена Алексея Потапенко, которая вместе с ним улетела в Испанию с семьей при первой опасности в Киеве. Однако спустя более чем пять месяцев пара так и не вернулась, а ее супруг продолжает скрываться подальше от внимания публики.
Каменских же критикуют за попытку пиариться на теме войны и новую песню на родном языке, ведь записывала ее артистка далеко за пределами родных земель. При этом клип старались снять явно по украинским мотивам.
«Увидела эти колосья и вспомнила, как в детстве часто плела себе веночки — из полевых растений, цветов. Сам процесс плетения есть в нем какая-то сакральность и магия. Связь поколений. И мне так хотелось его повторить» - заявила Каменских.
«Нормально от передозировки мефедрона? 😁; А я плела венчики из одуванчиков и мне очень нравился этот процесс 😍; КАК ТЕБЕ НЕ Стыдно? Делаешь из себя героиню? Ходишь по полю наша ты украиночка и дает интервью; Вы с Потапом люди, которые зарабатывали всю жизнь на Украине, а теперь вы где?; У нас уже другие герои и идолы. До свидания и больше не возвращайтесь!» - отвечают в сети.
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Напомним, звезда недавно выпустила песню "Когда закончится война", а на новом видео в ТикТок подогрела интерес к композиции.
"Пойте вместе со мной", - написала Каменских.
Напомним, Каменских за границей представила украинцам трогательную песню
А еще Politeka сообщала, что Каменских, стоящая посреди поля в огромном венке, заинтриговала украинцев
Также Politeka писала, что Каменских взбесила украинок, заговорив про настоящую любовь во время разлуки