Телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала, как записывает песню на студии звукозаписи, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда недавно выпустила новую песню "Этот сон" вместе со Степаном Гигой, которая успела собрать за два месяца 3 миллиона просмотров на платформе Ютуб. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз телеведущая показала фото, где была на студии. Звезда стояла у микрофона, держа телефон.

"Единственная фотка со студии, где я записываю песню "Села птица", - написала Никитюк в сторис Инстаграм.

Стоит отметить, что телеведущая, как и множество украинских звезд, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда с начала войны лишилась работы, так как все съемки отменили, но занималась активно волонтерством, организовав Прихисток для беженцев из зоны боевых действий. А на днях Леся объявила, что организация прекращает свою работу, но она продолжит поддерживать те семьи, которые нуждаются в помощи.

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