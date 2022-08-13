Дженнифер Лопес после 50 лет задумалась о создании нового косметического бренда и теперь активно его продвигает.

Недавно стало известно, до медового месяца с Аффлеком Лопес успела заранее отснять интересные кадры для рекламы своего бренда косметики. А сейчас устроила небольшое интервью, чтобы привлечь внимание к своему виду.

Артистка в последнее время активизировала свою работу над косметическим брендом, главной моделью которого она и выступает. 53-летняя звезда всячески хвастается своей фигурой, чтобы доказать: ее методика работает.

«JLo вышла сегодня в прямой эфир, чтобы поговорить обо всем, что касается JLo Body, FIRM + FLAUNT и уверенности в себе… смотрите, как она отвечает на вопросы, которые вы задавали на этой неделе! 🤍✨» - сказано в подписи.

Поклонники оценили: «Поздравляем 🎊 #бенджло; Красивая мама🔥; но вы прекрасны миссис аффлек ❤️; ОМГ, ты выглядишь на 20!; JLO выглядит невероятно вау 🤩; мой друг сказал, что вы едите младенцев, чтобы оставаться молодыми; ну даст бог, она ошибается, и ваш косметический продукт является законным; Привет красавица Дженнифер 💗; Черт возьми, ты выглядишь как Джей Ло 2002 года 😍❤️».

Недавно Бена и Дженнифер также заметили после поездки в непривычном образе.

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