Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия показала сына, который появился несколько дней назад на свет, поделившись трогательным фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица и звезда "Женского квартала". Звезда замужем за Романом Дудой, финалистом "Голос країни-7". В 2020 году у пары родился первенец - сын Иван. А на днях Кекелия объявила о том, что родила второго сына. Звезда по этому поводу опубликовала трогательный пост в своем блоге.

"Спасибо Вселенной, что я вторично стала счастливой мамой. Спасибо Вселенной, что у меня есть семья, в которой все живы и здоровы. Спасибо Вселенной, что я имею невероятных друзей и подругу, которая постоянно на связи и каким-то образом, находясь в нескольких тысячах километрах от нас, все равно сделала памятные снимки;))))", - написала была Кекелия.

А в этот раз Вера опубликовала фотографию, где держала малыша на руках. Звезда поделилась снимком в своем сторис Инстаграм.

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