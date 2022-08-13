Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная 55-летняя украинская актриса, которая с 83-го года радует украинцев своей игрой в театре и кино. Звезда имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины и не собирается останавливаться. А сейчас Ольга гастролирует по Украине, выступая с театральный представлением. Не так давно Сумская была в Каменском, а уже оказалась на Западе Украины - в Ужгороде. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Сумская поделилась кадрами, где гуляет по набережной возле театра в Ужгороде. Звезда была в стильной белой бейсболке, сделав селфи у реки.

"Украинский Париж. Набережная возле театра... Ужгород", - написала Ольга на новом кадре.

Стоит отметить, Сумская, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками несмотря на то, что ее старшая дочь Тоня живет и строит карьеру в Москве.

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