Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) после ДТП по дороге в Польшу ответила на вопросы поклонников

Как пишет Politeka.net, после войны MamaRika с ребенком выехали в Италию, однако вернулась на родину, поскольку не смогла выдержать разлуки с любимым мужем шоуменом Сергеем Середой, который оставался в Украине. Совсем недавно семье удалось выехать в Польшу. По дороге в Варшаву MamaRika с мужем и сыном угодили в ДТП. Звездное семейство не пострадали, они отделались лишь испугом, а вот их автомобиль получил серьезные повреждения и теперь он не на ходу.

Сейчас же певица решила пообщаться с читателями своего Instagram в сторис. Пользователи спросили артистку, считает ли она кармой, когда покупаешь авто и попадаешь в аварию во время войны.

«Нет, это рукожопы, которые не умеют ездить, подставляют и нарушают правила дорожного движения», - высказалась MamaRika.

Если поклонники поинтересовались у артистки, когда ждать новой песни.

«Мы очень активно сейчас пишем новый материал. Готовьте уши – Мамка реально готовит для вас просто кучу крутых песен», - отметила вокалистка.

Напомним, что Mamarika показала годовалого сына и мужа после страшной аварии: фото

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.