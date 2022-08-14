Как пишет Politeka.net, в последнее время Instagram-аккаунте Андрея Задворного появилось много постов с развернутым изложением мыслей и философскими рассуждениями.

Вот и сейчас мужчина решил поделится своими мыслями о лете во время войны.

«Самое короткое лето в жизни. Или дольше всего? Лето ожидания и всеобъемлющего принятия. Лето отчаяния и надежды. Лето тревоги и уверенности. Лето свободы и лето ограничений. Лето гордости и унизительного бессилия. Лето расстояний, которые невозможно преодолеть. Как будто отталкиваешься полярным магнитом, невидимой лентой кто-то привязал и держит. Невозможно уйти «от» и добраться «до». К Людям, которые будто и близки по обе стороны экрана, но так далеки и словно разделены годами, подобно как в кадрах американского кино о заключенном, к которому в гости приходит жена и они говорят через трубку винтажного телефона, глядя друг на друга через толстое стекло. Расстояние в несколько сантиметров, которое невозможно преодолеть. И это лето я запомню в подробностях. Это то лето, о котором буду и через десятки лет рассказывать истории детям и внукам», - написал он.

Читатателей страницы тронули глубокие слова украинца, однако нашли такие, кто усомнился, что Задворный самостоятельно пишет тексты. Одна из подписчиц посчитала, что победитель «Холостячки» нанял себе копирайтера. Женщина написала ему об этом в комментариях, после чего Андрей Задворный обиделся.

"Андрей, спасибо за пост. Такие меткие слова, которые отзываются в сердце...", - написал фолловер

"Ого, Вы наняли копирайтера? Такие тексты 🔥", - задала вопрос читательница.

Задворный поспешил ответить: "Вот сейчас обидно было".

Напомним, победитель "Холостячки" Андрей Задворный показал, как его обманул продавец.

Как сообщала Politeka, победитель «Холостячки» Задворный похвастался отдыхом в Карпатах и ​​разозлил украинцев.

Также Politeka писала, что Андрей Задворный показал, как выглядит без бороды.