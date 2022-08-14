53-летняя Лопес устроила тайную свадьбу с Беном Аффлеком несколько недель назад и сразу отличилась на публике. Артистка не только не стала раскрывать детали церемонии, но и предпочла не говорить о деталях медового месяца.
Недавно пара вернулась домой и теперь планирует обустроить свой дом так, как им захочется. Для этого Аффлек решил продать свой холостяцкий дом. А Лопес же продолжает заниматься своими делами и не прячется от фотографов возле своей танцевальной студии.
Не секрет, что навязчивые люди с камерами были повсюду и приятному времяпровождению в Париже это не способствовало. Но Лопес провела медовый месяц довольно хорошо. В сети начали писать, будто артистка сделана из стали и отнеслась к этому спокойнее.
Перед танцевальной студией Лопес также не стала скромничать и спокойно прогулялась в трендовом костюме и показала себя такой, какая она вне сцены.
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Артистка в последнее время активизировала свою работу над косметическим брендом, главной моделью которого она и выступает. 53-летняя звезда всячески хвастается своей фигурой, чтобы доказать: ее методика работает.
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