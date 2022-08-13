Как пишет Politeka.net, Олег Псюк - солист группы Kalush, которая победила на национальном отборе на "Евровидении", а после этого отправилась покорять Европу и победила на международном конкурсе. Звездный коллектив завоевал сердца европейцев благодаря своей песне "Стефания", которая была о маме солиста группы Олега Псюка. А недавно звезда опубликовал фотографию, где показал, как выглядел в детстве. Сравнить современного Олега и его снимком из детства решил "ЖВЛ" в своем блоге Инстаграм.
"Музыкант Олег Псюк, которого все привыкли видеть в сценическом образе, показал, как выглядел в детстве.
На снимке еще маленький Олег уже ходил в головном уборе – кепке", - написано было в публикации.
Фанаты, включая Злату Огневич, поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Такой самый", "Огонь", "Вообще не изменился".
Напомним, Kalush ответили, будут ли выступать на одной сцене с российской диджейкой, удивив украинце
А еще Politeka сообщала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей
Также Politeka писала, что Евровидение-2023, стало известно, где проведут конкурс после триумфа Украины