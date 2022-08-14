Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая жена Владимира Дантеса, с которым была больше 10 лет. Пара разошлась после начала войны, когда и их друзяя - рестораторы Миша и Даша Кацурины. После этого стало известно, что Надя и Миша отправились вместе отдыхать в Барселону. Дорофеева не стала скрывать и честно призналась, что она с Кацуриным вместе.
В это же время Дантес начал очень часто появляется вместе с Дашей. У Кацуриной даже на заставке телефона оказался Владимир, где держит на руках ее ребенка. При этом Дантес пока не объявил, что вместе с Дашей. Парочка даже записала недавно провокационное видео, где сыграли на слухах, но в конце попросили присоединится к благотворительности.
А Дорофеева недавно вернулась в Украину. Звезда сначала засветилась с украинским героем - псом Патроном. А теперь Надя опубликовала сторис, где похвасталась стильным луком в "невидимом" наряде.
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