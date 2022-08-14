Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда несколько лет назад развелся, после чего женился на красотке Кристине. После начала войны звездная чета поддержала Украину, Владимир пошел в тероборону, а Кристина занялась благотворительностью. А сейчас жена Остапчука отправилась на отдых в Европу, где решила повидать своих подруг. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Кристина поделилась фотографией, которую сделала в автомобиле. На селфи жена Остапчука была в стильных очках, улыбнувшись для фото.

"Поеду кормить свой второй подбородок. Что мне, теперь не завтракать?", - написала Кристина в публикации.

Сообщалось, что жену Остапчука раскритиковали из-за отдыха в Европе. Звезда решила ответить хейтерам на своей странице в Инстаграм-сториз.

"Что вы эти пустые страничке не писали мне, когда я за свои деньги отправляла людям нуждающимся коробки с едой каждый день. А что такое? Диванные критики проснулись?".

Напомним, отдых жены Остапчука стал поперек горла, реакция Горняк последовала незамедлительно

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего Остапчука попала под шквал критики, Горняк ответила хейтерам

Также Politeka писала, что жена Остапчука ответила хейтерам, которые прошлись по ней из-за отпуска в Европе



