Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, а также телеведущая. Звезда также раньше занималась гимнастикой и стала Мастером спорта Украины по художественной гимнастике. Звезда замужем за танцором Андреем Диким. У пары есть двое детей - Диана и Полина. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда решила ответить на вопросы украинцев.
"Поговорим?", - предложила Лилия в сторис.
"Вы такая пластичная. Почему бросили гимнастику?", - написал фанат.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Перспектив не видим": оккупанты отказываются наступать на Николаев и Кривой Рог
"Агент Бандеровка": Бедняков подколол Никитюк, которая прогулялась по Львову в тапках
"Живите с этим и дальше": жена "Холостяка" Добрынина после жесткой критики осадила украинцев
Мошенники добрались до самой богатой певицы Украины, звезда срочно обратилась к украинцам: "Прошу..."
"Я ее в 15 лет бросила, а она меня и в 41 догоняет", - написала Ребрик.
Также звезда добавила фото, где похвасталась своей растяжкой. Ребрик стояла на носочке и задрала вторую ногу выше головы. Фото получилось очень эффектным, ведь Лилия впечатляет своей растяжкой.
Напомним, Лилия Ребрик в пижаме и без косметики показала, с чего начинается ее день
А еще Politeka сообщала, что беда настигла Ребрик во время выступления, ведущая поделилась ощущениями
Также Politeka писала, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена