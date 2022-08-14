Телеведущая Лилия Ребрик, которая имеет звание Мастер спорта Украины по художественной гимнастике, рассказала, почему бросила профессиональный спорт, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, а также телеведущая. Звезда также раньше занималась гимнастикой и стала Мастером спорта Украины по художественной гимнастике. Звезда замужем за танцором Андреем Диким. У пары есть двое детей - Диана и Полина. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила ответить на вопросы украинцев.

"Поговорим?", - предложила Лилия в сторис.

"Вы такая пластичная. Почему бросили гимнастику?", - написал фанат.

"Я ее в 15 лет бросила, а она меня и в 41 догоняет", - написала Ребрик.

Также звезда добавила фото, где похвасталась своей растяжкой. Ребрик стояла на носочке и задрала вторую ногу выше головы. Фото получилось очень эффектным, ведь Лилия впечатляет своей растяжкой.

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